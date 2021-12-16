وسط توترات أمنية في طرابلس.. وليامز تلتقي لجنة 5+5 في سرت

العنوان-سرت

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة سرت، عبر الطريق الساحلي الذي تم إعادة فتحه مؤخرا.

وأشارت وليامز في تغريدة على حسابها في تويتر إلى أن ذلك تم “كواحدة من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار”.

وتابعت وليامز: “مرورنا من هذا الطريق وتوقفي لتحية أفراد القوة الأمنية المشتركة يؤكد بقوة أن إرادة الليبيين في بناء السلام وتجاوز الماضي تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية”.

وتزامنت لقاءات وليامز مع القادة العسكريين مع توتر أمني في طرابلس تمثل في تحرك عشرات العربات العسكرية والأفراد وسط العاصمة.

والذي تزايد بمرور الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، في مناطق تشمل محيط مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، دون أن تعلن أي جهة عسكرية مسؤوليتها عن هذه التحركات.