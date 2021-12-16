المعداني: دعونا ستيفاني لجولة داخل سرت لترى كم هي آمنة ومستقرة

أكد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، أن المجلس البلدي، اجتمع مع ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ضمن برنامج الزيارة الخاص بها، للوقوف على مجريات الأحداث المتسارعة للوضع العام في ليبيا على وجه العموم، ومدينة سرت بشكل خاص.

وقال المعداني في تصريحات مصورة: “تحدثنا مع ستيفاني حول الشأن المحلي ودور الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالشأن المحلي وإعمار المدينة، حيث إننا بعد أن انتصرنا على الدواعش الإرهابيين، كنا نتوقع أن تلقى المدينة استجابة من الحكومة وأن تضمن في قراراتها”.

وأضاف “للأسف لم نر شيئا على أرض الواقع، حيث إن مدينة سرت مهمشة ومدمرة وبها أكثر من 700 حالة أورام، كما أن المدارس بها وضعها صعب جدا، بعد أن عانت المدينة كثيرا، ونتمنى من الحكومة أن تضمن هذه المدينة”.

وتابع “رحبنا بالأمين العام ومبعوثته ستيفاني ويليامز على تواجدها واهتمامها بسرت والتي تحدثنا معها، عن ضرورة الذهاب للانتخابات وأن نكون على كلمة سواء ونتفق على الذهاب للانتخابات”.

واستطرد “دعوناها للقيام بجولة داخل المدينة لترى كم هي آمنة ومستقرة، فهي قد جمعت الليبيين في عام 2015 في القرضابية، وأيضا عام 2021 في مجلس النواب مع حكومة الوحدة، ونتمنى أن تجمعهم بعد الانتخابات، التي نتمناها نزيهة وحرة، ونسعى لأن تكون مقرا إداريا، فهي قلب ليبيا”.

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