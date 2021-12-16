مستشارة الرئاسي: المجموعات المسلحة تحاصر مقر المجلس حتى الآن

أكدت مستشارة المجلس الرئاسي لشؤون المرأة والطفل نسرين عامر، أن مقر المجلس لم يقع بالكامل تحت سيطرة المجموعات المسلحة في طرابلس، موضحة أن جزءًا منه محاصر حتى الآن.

وأضافت في تصريحات لـ”العربية”، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي موجود بالعاصمة طرابلس، نافية الأنباء المتداولة حول هروبه.

وأوضحت أن عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني قطعا زيارتهما إلى تركيا وسيعودان اليوم إلى العاصمة طرابلس، بعد الأحداث الأخيرة.

وحاصرت تشكيلات مسلحة لم يعلن عن هوبتها مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، ليل الأربعاء.

وطلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قوة عسكرية لحماية منزله بعد سيطرة المليشيات على مقر رئاسة الوزراء.

فيما أفادت مصادر متطابقة لـ«الساعة24» نقل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لمكان آمن بعد ورود معلومات عن نية اقتحام منازلهم من قبل المليشيات المسلحة.

ووجه المطلوب دوليا المدعو صلاح بادي، تهديدا باستخدام السلاح، السيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة المقبلة.

وقال «بادي» في إجتماع ضم عدد من قادة كتائب ثوار مصراتة، موجها حديثه إلى ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية، إن «ليبيا لن تستمر بها المهزلة وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة».