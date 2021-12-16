نورلاند يلتقي السايح في تونس ويجدد دعم الولايات المتحدة للانتخابات

التقى المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بمقر مكتب ليبيا التابع لوزارة الخارجية الأميركية في العاصمة التونسية.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»: «في لقاء مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور السايح اليوم في تونس، جددت دعم الولايات المتحدة للانتخابات وثقتنا في قدرة المفوضية على الوصول الى نتائج انتخابات حرة ونزيهة».

– أبوبكر مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «أصبح غير ممكن»

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة لقناة «الجزيرة»، إن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري «أصبح غير ممكن»، وذلك وسط شكوك حول إتمام الاقتراع في موعده المحدد.

وأجلت المفوضية مطلع الأسبوع الجاري إعلان قوائم المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وينتظر أن يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم التقرير الذي قدمته المفوضية للجنة البرلمانية بشان العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

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