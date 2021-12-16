وفد النواب يبحث عودة الشركات التركية للعمل بالمنطقة الشرقية

العنوان-أنقرة

بحث الوفد البرلماني الليبي الذي يزور تركيا هذه الأيام سبل عودة الشركات التركية للعمل في المنطقة الشرقية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن الوفد بحث، اليوم الخميس، مع رئيس لجنة الصناعة بمجلس الأمة التركي، زيا التوني الدز، سبل عودة الشركات التركية المتعاقدة في مجالات النفط والكهرباء.

وضم الوفد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، يوسف العقوري، وعضوي المجلس سالم قنان وزياد دغيم.

وكان قد بحث رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري أمس الأربعاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وقال بليحق إن النويري والوفد الرسمي المُرافق له ناقشوا مع أردوغان وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأكد بليحق ان الاجتماع بالعاصمة التركية أنقرة تناول عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وأشار إلى أنه تم طرح العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

يشار إلى أن الوفد ضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي، وأعضاء مجلس النواب سالم قنان، وبدر النحيب و إدريس المغربي، وزياد دغيم.