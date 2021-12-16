ثابت يستعد لأداء مهامه مندوبًا دائمًا جديدًا لليبيا بجامعة الدول العربية

ليبيا – أدى مندوب ليبيا الدائم الجديد لدى جامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تمهيدًا لبدء مهام عمله.

ووفقًا لما ورد في شبكة العين الإخبارية، أكد ثابت خلال مراسم أداء اليمين القانونية العمل على تمثيل ليبيا أمام جامعة الدول العربية أفضل تمثيل، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات مع كافة دولها، فيما أكدت مصادر مصادر بالمندوبية الليبية بالقاهرة عن مباشرته بمهامه رسميًا الخميس وزيارته الجامعة الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن ليبيا حريصة على المشاركة بالجامعة العربية، وأن المندوب الجديد يأتي بخطى مدروسة لزيادة فاعلية العرب في الملف الليبي.

يشار إلى أن ثابت هو أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي وعضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء.

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