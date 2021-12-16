النائب العام يأمر بحبس الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة البنية للاستثمارات

أصدر مكتب النائب العام قراراً بحبس رئيس مجلس إدارة شركة البنية للاستثمارات والخدمات السابق، ووقف أعمال الإزالة والإنشاء المتعلقة بإحدى العقارات المؤجرة التابعة للشركة.

وأفاد المكتب، في بيان ملابسات الواقعة، أن بلاغاً تقدم به رئيس مجلس إدارة شركة البنية للاستثمارات والخدمات، بشأن ولوج عدد من الأشخاص إلى إحدى العقارات العائدة للشركة في مدينة بنغازي، وقيامهم بإزالة الأبنية والمنشآت،‏ وبعد فتح تحقيق في الواقعة وبيان ملابساتها؛ اتضح للنيابة العامة أن الرئيس السابق للشركة أبرم عقد إيجار مع شركة بابل للاستثمار العقاري لمدة 30 عاماً مقابل أجرة قدرها نصف دينار عن المتر الواحد، ‏وتعمد عدم إدراج العقد ضمن بيانات شركة “البنية”، وتجاوز واجب إحاطة لجنة متابعة العقارات ببيانات المستأجر، ومدة المنفعة، وقيمة الأجرة المستحقة .

وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيق انتهى إلى الأمر بوقف أعمال الإزالة والإنشاء، والأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، لتعمده الإضرار بالمصلحة العامة، وإمعانه في إساءة ‏استعمال السلطة الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة للغير.

يُذكر أن شركة البنية للاستثمار والخدمات من الشركات المملوكة للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ويتمثل غرضها في ‏استثمار وبناء وتشيد وتملك وصيانة وتشغيل منشآت البنى التحتية للشبكات الرئيسة والفرعية المستخدمة في خدمات الاتصالات.

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