وليامز: الأمم المتحدة ستواصل دعم مدينة سرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 December, 2021

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن الأمم المتحدة ستواصل من خلال وكالاتها الإنسانية وبرامجها الإنمائية دعم مدينة سرت.

وقالت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” إنها التقت اليوم في مدينة سرت مجموعة كبيرة من شيوخ القبائل والأعيان من مختلف شرائح النسيج الاجتماعي للمدينة، إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي وممثلي منظمات المجتمع المدني ونشطاء وأكاديميين مبينة أنها استمعت لما تحدثوا عنه حول الوضع الإنساني في المدينة وتدهور خدمات القطاع الصحي والبنية التحتية بالإضافة إلى وضع النازحين والمحتجزين.

وأكدت وليامز أن الأمم المتحدة ستواصل من خلال وكالاتها الإنسانية وبرامجها الإنمائية، دعم مدينة سرت وسكانها وأضافت أنه على الرغم من صعوبة الوضع فقد أعرب الجميع عن أملهم في مستقبل أفضل مصرّين على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تضع حدًا لحالة عدم اليقين والمرحلة الانتقالية الممتدة لسنوات.

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وتشارك وليامز اليوم الخميس في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تستضيفها مدينة سرت.

ويشارك في الاجتماع عدد من مندوبي الدول الراعية لوقف إطلاق النار عبر تقنية الفيديو، ويناقش الاجتماع ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية ونزع الألغام وتبادل المحتجزين.