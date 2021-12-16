وليامز: وضع سرت مؤلم.. وسكان المدينة يصرون على انتخابات حرة ونزيهة

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إن المنظمة الأممية ستواصل دعم سرت، واصفة الوضع في المدينة بالمؤلم، ومضيفة أن السكان يصرون على «إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تضع حدًا لحالة عدم اليقين والمرحلة الانتقالية الممتدة لسنوات».

وأوضحت وليامز في تغريدات عبر حسابها بموقع «تويتر» اليوم الخميس، أنها سعدت بحفاوة الاستقبال التي وجدتها في زيارتها للمدينة اليوم، مشيرة إلى لقائها عدد من الفاعلين في سرت، ومنهم: مجموعة كبيرة من شيوخ القبائل والأعيان من مختلف النسيج الاجتماعي للمدينة، إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي وممثلي منظمات المجتمع المدني ونشطاء وأكاديميين.

– انطلاق اجتماع لجنة «5+5» في سرت بحضور وليامز

وأضافت: «استمعتُ بألم إلى ما تفضلوا به حول الوضع الإنساني في المدينة وتدهور خدمات القطاع الصحي والبنية التحتية بالإضافة إلى وضع النازحين والمحتجزين، و تواصل الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها الإنسانية وبرامجها الإنمائية، دعم المدينة وسكانها».

وشاركت المستشارة الأممية في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بسرت، اليوم، وذلك بعد أن وصلت للمدينة قادمة من مصراتة؛ فيما علقت بلدية سرت العمل في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية داخل المجمع الإداري الحكومي المجاور لمجمع قاعات واغادوغو، حيث تجتمع اللجنة».

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