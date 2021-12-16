ويليامز: الأمم المتحدة داعمة بقوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة

ليبيا- جددت ستيفاني ويليامز مستشارة أمين عام الأمم المتحدة لشؤون أزمة ليبيا موقف المنظمة الأممية الداعم بقوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة.

موقف ويليامز جاء بحسب بيان صحفي صادر عن البعثة الأممية تابعته صحيفة المرصد خلال مشاورات أجرتها مع القائمين على المجلس البلدي مصراتة ومجموعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري حول الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة.

وشهدت المشاورات تبادل الآراء عن الوضع السياسي والعملية الانتخابية ودعم الأمم المتحدة بقوة لرغبة الشعب الليبي في إجرائها بشكل حر ونزيه وذي مصداقية لتضيف ويليامز بالقول: “يتحتم على الليبيين عدم التفريط في سيادة وطنهم والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا بما يلبي طموح الشعب”.

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