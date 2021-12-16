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الشهائد العلمية .. بين الحقيقة والخيال

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

الطريق إلى الكرسي قد ينسي سالكه السلوكيات التي قد يكون تربى عليها، فللكرسي عندنا سطوة، وللسلطة سحر، وللحشود الهاتفة باسم الحاكم نشوة تجيز للراغب فيه أن يسلك كل سبيل، وإن كان ملتويا كتزوير شهادة أو اثنتين.

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قناة ليبيا

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