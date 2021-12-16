الشهائد العلمية .. بين الحقيقة والخيال

الطريق إلى الكرسي قد ينسي سالكه السلوكيات التي قد يكون تربى عليها، فللكرسي عندنا سطوة، وللسلطة سحر، وللحشود الهاتفة باسم الحاكم نشوة تجيز للراغب فيه أن يسلك كل سبيل، وإن كان ملتويا كتزوير شهادة أو اثنتين.

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