السفير الليبي بالأردن: سنكون سنداً لكل من يخدم الأيتام المسلمين في الأردن

زار السفير الليبي لدى المملكة الأردنية عبد الباسط عبد القادر البدري اليوم الخميس مدرسة شيخ الشهداء عمر المختار في العاصمة عمان.

وأعرب السفير خلال زيارته عن امتنانه وتقديره للقائمين على إدارة المدارس بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت مظلة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية والشعب الليبي، اللذين ساهما في تقديم هذه الخدمات الجليلة طيلة الثلاثة عقود ونصف وإلى يومنا هذا.

وطالب البدري الإدارة بالاستمرار في التقدم والعطاء لخدمة الأيتام المسلمين في الأردن والذي يرفع صورة ليبيا عاليا، وتحقيقا لأهداف جمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي أنشئت من أجلها، مردفا: ونحن سنكون لكم سنداً لكل ما يحتاجه هذا الصرح العظيم في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقدم السفير الليبي لطالبات مدارس الشهيد عمر المختار بالمملكة الاردنية الهاشمية في العاصمة عمان، أجمل وأطيب التهاني بمناسبة إتمام الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، وتمنى لهن مزيداً من التقدم والنجاح في مسيرتهن العلمية والعملية.

بدوره أشاد مدير مدارس عمر المختار بزيارة البدري، لافتا إلى أنه أول سفير يزور هذا الصرح الخيري مدارس شيخ الشهداء عمر المختار، وعبر عن سعادة الطلبة الأيتام والمعلمات بها.

وكان في استقبال السفير كل من خالد علي إسماعيل المدير العام للمدارس، ونورالدين محمد عبد السلام المسؤول المالي للمدارس، وأيمن الهادي العموري المسؤول الإداري للمدارس، والدكتور جميل السحيمات عضو اللجنة الوقفية بالمدارس مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

