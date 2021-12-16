العريبي: من المستحيل أن ننسى دعم تركيا في مسيرة الثورة

أثنى عضو مجلس النواب عيسى العريبي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داعيا تركيا إلى العمل في مجال النفط الليبي.

وقال العريبي في تصريحات نقلها موقع “هرفيكير نيوز “التركي، إن ليبيا محتاجة دائما إلى دعم دولة إسلامية كبيرة مثل تركيا وتركيا دعمت ليبيا في ظل ظروف صعبة ومن المستحيل أن ننسى دعمها في مسيرة الثورة خاصة في بدايتها في بنغازي كانت معنا.

وأضاف عضو وفد مجلس النواب الذي يزور تركيا: “الرئيس رجب طيب أردوغان أيضا دعم بنغازي وأظهر دعمه للثوار بزيارته، ونحن نريد أن تعمل تركيا في ليبيا في مجال النفط والغاز الطبيعي والطاقات الكهربائية”.

وتوجه وفد من النواب إلى تركيا أمس الأربعاء، وقال عضو الوفد زياد دغيم، إن الزيارة تستهدف تطبيع العلاقات بين تركيا وبين كل المناطق الليبية وليس منطقة واحدة، و انتهزنا فرصة التقاربات الجديدة في المنطقة لتحسين علاقات ليبيا بجميع الدول في الإقليم، ومنها تركيا.

وأضاف في تصريحات صحفية: “اتفقنا على استئناف الرحلات الجوية إلى مطارات المنطقة الشرقية بعد الترتيبات الأمنية، و بحثنا كل أوضاع الجالية الليبية في تركيا وطرق تحسينها دون النظر لمنطقة أو مدينة”.