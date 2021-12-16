أبوسبيحة: تحشيدات عسكرية في مدينة سبها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 December, 2021

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي مصباح أبوسبيحة وجود تحشيدات عسكرية مكثفة في عدد من المواقع بمدينة سبها من قبل القيادة العامة للجيش من جهة والكتيبة 166 التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة مسعود جدو من جهة أخرى.

وقال أبوسبيحة في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية إن التحشيدات العسكرية ربما تمهد لاشتباكات تهدف للسيطرة على مدينة سبها لأن كل من القيادة العامة للجيش والمجلس الرئاسي يسعى للسيطرة على مدينة سبها الغير خاضعة لسيطرة أي طرف حتى الآن.

وبين أبوسبيحة أن جدو قائد الكتيبة 166 كان تابعا للقيادة العامة للجيش لكنه انشق عنه وأصبح تابعا للمجلس الرئاسي.

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