مؤسسة النفط تعلن التوقيع على إنشاء شبكة مياه بطول 13 كلم في الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، التوقيع على مشروع إنشاء شبكة مياه بطول 13 كيلو مترًا، وإنشاء خزان علوي بسعة 300 ألف لتر بمنطقة السميريات المجاورة لمصفاة الزاوية النفطية.

وأوضحت، في بيان الخميس، أن التوقيع جرى بحضور رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وقام به رئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية لتكرير النفط الصادق الجرمي، والمسؤول بالشركة المنفذة للمشروع أشرف عبدالله.

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وقال صنع الله إنه يتمنى أن يكون «هذا المشروع باكورة موفقة لعدة أعمال لاحقة ترغب المؤسسة بتنفيذها ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية في المناطق المحيطة بعملياتها النفطية بالزاوية»، مشيرًا إلى الرغبة في التوسع لتنفيذ مشاريع عدة في المناطق المجاورة للمجمع النفطي بالزاوية وغيرها من المناطق حال توافر الظروف الملائمة.

صنع الله يجدد الحديث عن شح الموارد المالية لمؤسسة النفط

كما تحدث عن «شح الموارد المالية التي تُخصَّص للمؤسسة على الرغم من الأموال الناتجة عن النشاط النفطي، التي تحال للجهات المعنية بالدولة الليبية أولًا بأول».

وتطرق بعض سكان منطقة السميريات بمدينة الزاوية، الذين حضروا توقيع العقد، عن بعض المختنقات التي تعانيها المنطقة، ومن ضمنها عدم توافر خدمات صحية ملائمة، والافتقار لمرفق صحي ملائم يخدم المناطق المجاورة للمصفاة، ومنها منطقة السميريات وإسبان والعوزة وغيرها.

ونبه رئيس مؤسسة النفط إلى أن مدينة الزاوية إحدى مناطق عمليات المؤسسة بامتياز، وذلك لجود مصفاة الزاوية ومستودع شركة البريقة، وحقل خزانات شركة أكاكوس وكذلك شركة الخليج والميناء النفطي وعدد من المقرات التابعة للمؤسسة، متمنيًا «مزيد الاستقرار لكافة المناطق النفطية وكافة أنحاء ليبيا وخلق أجواء تشجع على الاستثمار والنمو والاستقرار».

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