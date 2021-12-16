المنقوش: معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية يجب أن يكون من دول المصدر

ليبيا- التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على هامش زيارتها إلى العاصمة الإيطالية روما بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء شهد بحث ملفي الانتخابات ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما جدد دي مايو خلاله دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي المشترك وفي المجالات كافة.

وأثنى دي مايو على جهود حكومة ليبيا لتحقيق الاستقرار لإنجاح الانتخابات، وإن إيطاليا والاتحاد الأوروبي داعمان لجهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما شددت المنقوش على أن الحل هو إنشاء مشاريع تنمية اقتصادية بدول المصدر وعدم الاكتفاء بالعلاج بدول العبور والدعم التقني والفني وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود.

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