“الصليب الأحمر” تقدم مساعدات لـ 647 عائلة متضررة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديم مساعدات إنسانية لـ 647 عائلة متضررة في مناطق أبونجيم، زمزم و أبوقرين، مطلع ديسمبر الجاري.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن المساعدات التي قُدمت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي؛ شملت سلات غذائية ومواد نظافة؛ وذلك لدعم صمود هذه العائلات وفق البيان.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قدمت، في وقت سابق، منحاً مالية لـ36 شخصاً من معيلي الأسر في مدينة اجدابيا و47 امرأة من النساء المعيلات في مدينة بنغازي؛ لغرض بدء مشاريع صغيرة تُمكّنهن من إعالة أسرهن، في إطار التزامها بدعم الشرائح الأكثر تضرراً من النزاع.

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