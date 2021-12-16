الولايات المتحدة: نجدد دعمنا وثقتنا في قدرة المفوضية على الوصول الى نتائج انتخابات حرة ونزيهة

التقى المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، “ريتشارد نورلاند”، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بمقر مكتب ليبيا التابع لوزارة الخارجية الأميركية في العاصمة التونسية.

وقال “نورلاند” في تغريده نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على “تويتر”: “في لقاء مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم في تونس، جددت دعم الولايات المتحدة للانتخابات وثقتنا في قدرة المفوضية على الوصول الى نتائج انتخابات حرة ونزيهة”.

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