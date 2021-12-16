المنفي: حريصون على استكمال الانتخابات والمصالحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، سفير ألمانيا لدى ليبيا، “مِيخائيل أونماخت”، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24″، أن اللقاء استعرض ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وفرص إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف المشاركين في العملية السياسية.

وبحث اللقاء أيضاً جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ونجاحها في أداء عملها وفق ما أقرته في اجتماعاتها الأخيرة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، حرصه الكامل على إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات والمصالحة الوطنية، كمشروع وطني للسلم الاجتماعي وإعادة الاستقرار للبلاد.