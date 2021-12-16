أعضاء بملتقى الحوار السياسي يطالبون بفتح تحقيق حول مؤهل الدبيبة العلمي

دعا عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي ، اليوم الخميس، البرلمان ومفوضية الانتخابات وهيئة الرقابة الإدارية ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إلى فتح تحقيق عاجل في ملف أهلية رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالب خمسة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي في بيان حمل توقيعهم، بفتح تحقيق عاجل في عدم امتلاك رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة لمؤهل علمي مثبت.

وقال الموقعون على البيان، إن هناك تضاربا فيما قدمه الدبيبة من معطيات بخصوص مؤهله العلمي.

وأوضح البيان أنه ”بالإشارة إلى ما ورد في تقارير إعلامية عن عدم امتلاك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمؤهل علمي (بكالوريوس أو ماجستير) تؤهله لتولي منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية أو للانتخابات الرئاسية، وبالإشارة إلى ما نشره الدبيبة عبر صفحته الشخصية بتاريخ 13 ديسمبر / كانون الأول عن حيازته مؤهلا علميا (ماجستير) من جامعة ريجينا الكندية سنة 1990 في تخصص الهندسة، إضافة إلى شهادة صادرة عن كلية سينيكا الكندية للعلوم التطبيقية، وبالإشارة إلى ما قدمه في ملف ترشحه للبعثة الأممية بتاريخ 25 يناير / كانون الثاني 2021 عن امتلاكه مؤهلا علميا من جامعة تورنتو سنة 1989 وسنة 1992 في تخصص الهندسة المدنية ودبلوم متوسط من معهد الهندسة التطبيقية بطرابلس، فإن هناك تضاربا في ما قدمه الدبيبة“.

وأشار البيان إلى أن رئيس الحكومة الحالي قدم في ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة شهادة معادلة صادرة عن مركز ضمان الجودة بتاريخ 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2021، تفيد بمعادلته شهادة ماجستير في الهندسة المدنية صادرة عن جامعة ريجينا في كندا.

وقال البيان إنه بالنظر إلى تجريم التشريعات الليبية استخدام المستندات المزورة بمختلف أنواعها لأي غرض كان من المواطنين أو الموظفين، وبالنظر إلى حالة اللغط وشبهة في هذا الصدد ”نطلب منكم وبشكل عاجل التحقق من كل ما ورد أعلاه“.

وكان المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة قد ردّ على الاتهامات الموجهة إليه بشأن التشكيك في مؤهلاته وشهاداته العلمية ودراساته الجامعية.

وقال الدبيبة، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إنه يتعرض ”لحملة تشويه واسعة خلال هذه الأيام، وصلت إلى التشكيك في المستوى التعليمي، ودراستي الجامعية والعليا“.

وأرفق الدبيبة منشوره بصورة لشهاداته قائلا: ”اليوم ننشر لكم شهادتَي التخرج البكالوريوس والماجستير في مجال الهندسة المدنية من جامعة ريجينا الكندية“.

وجاء ذلك على خلفية حملة تشكيك واسعة أطلقها نشطاء وإعلاميون بهذا الخصوص.