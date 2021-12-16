تكتل إحياء ليبيا يقترح تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء قبل يوم 24 ديسمبر

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اقترح تكتل (إحياء ليبيا) برئاسة المترشح الرئاسي عارف النايض، اليوم الخميس نقل السلطات التنفيذية إلى القضاء، وإجراء الانتخابات في موعدها لمنع الفراغ التنفيذي في الدولة الليبية بحلول 24 ديسمبر 2021.

واقترح التكتل على البرلمان الليبي، والقوى الفاعلة، المؤسسية والسياسية والعسكرية، في كافة أنحاء ليبيا، وكذلك على مجلس الأمن الأممي، والمجتمع الدولي التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يوم 24 ديسمبر 2021.

ودعا التكتل إلى أن يكون يوم 24 ديسمبر موعدا لبداية فترة الدعاية الانتخابية أو لنشر القائمة النهائية للمترشحين، إن لم تصدر قبل ذلك.

كما دعا التكتل إلى التّأكيد على انتهاء ولاية المجلس الرئاسي والحكومة بانتهاء يوم 23 ديسمبر 2021 عند منتصف الليل، وذلك بموجب قرارات البرلمان في جلسة منح الثقة وجلسة سحب الثقة، وكذلك بموجب التعهدات والتأكيدات المكتوبة والمرئية والمسموعة لأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، وكذلك بموجب البيانات الترحيبية بجلسة منح الثقة من قبل مجلس الأمن الأممي، وغيرها من البيانات الدولية.

واقترح التكتل نقل كافة السلطات التنفيذيّة التي يحملها المجلس الرئاسي وصلاحيات تسيير الأعمال التي تملكها الحكومة الحالية إلى المجلس الأعلى للقضاء، برئاسته وهيكليته الجديدة على أن تكون قرارات المجلس بإجماع أعضائه.

واقترح التكتل إيقاف عمل رئيس الوزراء ونوابه وجميع الوزراء ووزراء الدولة، والاقتصار على تسيير الأعمال بالوكلاء فقط.

كما اقترح إيقاف عمل جميع الموالين لرئيس الوزراء منعا لاستمرار تضارب المصالح واستخدام أدوات الدولة للدخول في الانتخابات أو تخريبها.

واقترح التكتل إيقاف تصرفات محافظ ليبيا المركزي في أموال الشعب الليبي، بحيث يقتصر الصرف على المرتبات وضروريات الحياة ودعم الانتخابات.

ودعا إلى حث المفوضية العليا للانتخابات على الإسراع في حسم القائمة النهائية للمترشحين وإصدارها في أقرب وقت، لا يتجاوز 24 ديسمبر 2021 بأي حال من الأحوال، وحثها على تسريع جميع الإجراءات لإقامة الانتخابات في وقتها المحدد.

واقترح التكتل تخويل القوى العسكرية والشرطية والأمنية في طرابلس بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استلام زمام الأمور وكذلك جميع مقرات السلطة التنفيذية قبيل يوم 24 ديسمبر 2021، منعًا لأي فراغ تنفيذي في كيان الدولة الليبية.

وطالب التكتل جميع القوى السياسية الوطنية والمجتمعية الليبية مساندة هذا المقترح.