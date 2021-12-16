بادي يهدد وليامز ويقول: سنغلق طرابلس ومصراتة

رغم تحذير مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على معرقلي انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، يخرج المطلوب دوليا صلاح بادي ويهدد علانية مستشارة المبعوث الأممي في ليبيا، ستيفاني وليامز، بمعرفة حدودها، وإغلاق طرابلس ومصراتة.

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