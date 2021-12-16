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«البدري» لـ«الليبيين بالأردن»: خدمتكم واجب وطني

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، عصر اليوم اليوم الخميس، بمقر السفارة الليبية في المملكة الهاشمية، مع الليبيين المتواجدين بالعاصمة عمان لغرض العلاج والدراسة.

واستمع البدري- بحسب بيان السفارة- إلى كافة مشاكلهم والعراقيل التي تواجههم وتعهد بتقديم كافة الحلول الفورية لحلها.

ووجه السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، تعليماته لكل الحاضرين للاجتماع الملحق الثقافي أحمد الدويك، والملحق الصحي ووليد الجيلاني، والقنصل وأحمد البوزيدي، والمستشار المالي  أبوبكر عبدالحفيظ الصالحين بسرعة حلحلة كافة مشاكل الليبيين في المملكة الاردنية الهاشمية.

وشدد على أن خدمة المواطن الليبي واجب وطني لكل العاملين بالسفارة الليبية.

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«البدري» الأردن الليبيين خدمة واجب وطني

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صحيفة الساعة 24

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