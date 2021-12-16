أبو سبيحة يحذّر من اندلاع حرب خلال ساعات

وجه رئيس مجلس أعيان الجنوب علي أبو سبيحة، نداء استغاثة عاجل إلى كل من بعثة الامم المتحدة لليبيا، ومجلس النواب، المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الانتقالية.

وجاء في النداء أن أهالي سبها يناشدونهم بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذهم من الحرب التي يجري الاستعداد لها بسرعة جنونية وستندلع خلال الساعات القادمة.

وأكد أبو سبيحة أن حالة المدينة الاقتصادية والخدمية مزرية، مشيرا إلى عدم توفر الوقود في المدينة حتى في المحطات الخاصة ،مشيرا إلى أن أي تأخير في التدخل ستترتب عليه مآسي وكوارث انسانية يصعب معالجتها مستقبلا.