“الكعكة الصفراء”.. 218 تكشف حقيقة مخزونات نووية في سبها

أفاد مصدر لـ218 بوجود كميات كبيرة من خام اليورانيوم المُركّز المعروف “بالكعكة الصفراء”، مُخزّنة في موقع غرب مطار مدينة سبها بنحو 6 كيلومترات.

وأوضح المصدر أن الكمية المخزنة تبلغ قرابة 2600 طن، وهي جزء من المواد والتجهيزات التي استوردها النظام السابق في إطار برنامج نووي غير معلن، حيث تُستخدم المادة التي تتكون من مسحوق غير قابل للذوبان في الماء؛ بسبب احتوائها على %80 من اليورانيت، في عمليات تشغيل المفاعلات النووية كما أنها تُعد من المكونات الرئيسية لصناعة السلاح النووي بعد مرحلتي تخصيب.

وتثير المادة مخاوف من وصولها إلى أيدي الجماعات الإرهابية بعد ضبط وافد أفريقي حاول سرقة 3 براميل منها، خاصة في ظل التوترات الأمنية المتلاحقة التي تشهدها مدينة سبها، بالإضافة للمخاوف البيئية المتعلقة بظروف تخزينها.

يُذكر أن ليبيا كانت قد سلّمت المواد والآليات المستخدمة في البرنامج النووي في صفقة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن، إلّا أنها احتفظت بشكل غير معلن بمادة الكعكة الصفراء، بالإضافة لوقود شحن الصواريخ البالستية المخزنة في مدينة غريان، والذي تحوّل لتركة ثقيلة للحكومات المتعاقبة، بسبب ضعف الأجهزة الأمنية وعدم توفر الخبرات الكافية للتعامل مع هذه المواد شديدة السُمية والخطورة.

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