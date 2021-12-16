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طلاب ليبيا يتحملون مسؤولية تقصير الحكومة وخلافاتها الداخلية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

مع ابتداء العام الدراسي الجديد، يعيش الطلاب أزمة ليست لهم ولا لأعمارهم الصغيرة، فرغم أزمة الدراسة عن بعد جراء فيروس كورونا، واعتيادهم على الحياة غير العادية، تأتي أزمة الكتب المدرسية، والسبب خلافات في الحكومة.

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قناة ليبيا

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