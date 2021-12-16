طلاب ليبيا يتحملون مسؤولية تقصير الحكومة وخلافاتها الداخلية

مع ابتداء العام الدراسي الجديد، يعيش الطلاب أزمة ليست لهم ولا لأعمارهم الصغيرة، فرغم أزمة الدراسة عن بعد جراء فيروس كورونا، واعتيادهم على الحياة غير العادية، تأتي أزمة الكتب المدرسية، والسبب خلافات في الحكومة.
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قناة ليبيا
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