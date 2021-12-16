وليامز تكشف عن تفاصيل اجتماعها باللجنة العسكرية (5+5)

وصفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، اجتماعها باللجنة العسكرية (5+5) بـ “العظيم”.

وليامز، وفي تغريدة عبر حسابها بتويتر، قالت: “لقاء عظيم اليوم مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في سرت ، وهو الأول لي مع اللجنة في مقرها الرئيسي، قاعة واغادوغو. أطلعتهم على تفاصيل ولايتي كمستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا”.

وتابعت: “استمعت إلى آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك اجتماعاتهم الأخيرة في عدد من العواصم لدفع تنفيذ خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية”.

وأضافت: “ليبيا قطعت شوطا طويلا منذ توقيع اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، والذي لم يتم انتهاكه منذ ذلك الحين؛ إعادة فتح الطريق الساحلي؛ استؤنفت الرحلات الجوية وأعيد ربط جميع المدن الليبية بالإضافة إلى إجراءات أخرى لبناء الثقة”.

وتابعت: “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن للبناء على تلك الإنجازات وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية”.

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