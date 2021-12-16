بدعم أوروبي.. مبادرة لتحسين التجربة البرلمانية الليبية

عقد مكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية بديوان مجلس النواب، بالتعاون مع برنامج “إنتربارس” التابع للاتحاد الأوروبي، ورشة عمل مشتركة افتراضية بخصوص البحوث البرلمانية والدعم التشريعي، يأتي ذلك في إطار التعاون بين ديوان مجلس النواب والبرنامج.

وتطرّقت ورشة العمل إلى إمكانية تزويد الباحثين بمكتب دعم السياسات بالمعارف اللازمة بمقاربات البحوث البرلمانية الحديثة، وتعزيز القدرة على إجراء التحليلات المُركّزة والموجزة وتقديمها للجان البرلمانية، بالإضافة إلى تحسين العملية التشريعية بمساعدة المُشرّع في دراسة التشريعيات وأساليب التشريع المقارنة.

كما استعرضت الورشة تجارب البرلمانات الأوروبية الشريكة، وكذلك التجربة التشريعية بمجلس النواب الليبي.

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