110 مترشحين يوقعون بيانا برفض تأجيل الانتخابات

أعرب 110 مترشحين للانتخابات عن رفضهم أي محاولات لتأجيل الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال المترشحون في بيان له، إنه في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين الليبيين إجراء الانتخابات في موعدها وإنهاء الأوضاع السياسية الحالية والتي أدت لانقسامات حادة في المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ورغبة في تغيير الوضع وإنهاء حالة التردي تقدم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ما تجاوز الخمسة آلاف مرشح.

وأبدى المترشحون تخوفهم مما تشهده البلاد من صراع قد يؤدي لنسف العملية الديمقراطية السلمية، وتابعوا: “واستشعارا بالمسؤولية الوطنية فإننا نؤكد “لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة استيفاني وليامز، بأننا نرفض أي محاولة لتأجيل للانتخابات أو فرض أمر واقع”.

ودعا المترشحون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واللجنة البرلمانية، لإتمام إجراءاتهم وإعلان القوائم النهائية للانتخابات الرئاسية.

كما دعوا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى إعلان القوائم الأولية للمترشحين في الانتخابات البرلمانية.

واستكمل المترشحون بيانهم: “والتزاما بالحق الوطني والدفاع عن مستقبلنا ووحدة وطننا، فإنا نعلن أن باب الالتحاق بهذا البيان والتوقيع عليه مفتوح أمام كل مرشحي الانتخابات البرلمانية”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

