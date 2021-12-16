«البدري» يناقش آليات حل المشاكل الصحية المتراكمة لليبيين في الأردن

عقد السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، اجتماعاً موسعاً، بمقر السفارة الليبية بالعاصمة الأردنية عمان، مع مدير عام المستشفى التخصصي رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الرئيس الفخري للمجلس العالمي للسياحة العلاجية الدكتور فوزي الحموري، ومساعد المدير العام رئيس الأطباء المقيمين والعناية المركزة الدكتور رياض جواد الشرقاوي.

وقد تناول الاجتماع، الذي عقد اليوم الخميس، آلية حل المشاكل المتراكمة والمديونية العالقة، إضافة إلى مناقشة استقبال الحالات المستعصية من المرضى الليبيين المتواجدين في الأردن.

من جهته، تعهد المستشفى التخصصي، بالنظر بشكل جدي في قبول الحالات المستعصية من المرضي الليبيين داخل المملكة الأردنية الهاشمية ممن لم يتم قبولهم منذ فترة .

وأكد السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، للجانب الأردني، أن التنسيق بين الجانبين سيكون من خلال السفارة الليبية، متعهداً بحل كافة المشاكل والعوائق بشكل عاجل بين الجانبين.

وأعرب البدري، عن شكره وامتنانه وتقديره لإدارة المستشفى التخصصي وتجاوبهم السريع وتعاونهم مع الجانب الليبي .