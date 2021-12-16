في العدد 317: شبح التأجيل يهدد الانتخابات.. ومواجهة «كورونا» بالجرعة الثالثة

نطالع في الصفحة الأولى للعدد رقم «317» من جريدة «الوسط»، الذي صدر، اليوم الخميس، موضوعًا مجمعًا حول مصير الانتخابات الليبية بعنوان «كل الطرق تقود إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر». وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعًا موسعًا حول الهواجس الأمنية التي تحيط بالانتخابات، وجاء بعنوان «الطريق إلى صناديق الانتخاب محفوف بالبنادق».

واحتوت الصفحة الرابعة على ثلاثة موضوعات، وتصدرها تقرير بعنوان «نيران ملف الهجرة تحاصر السلطات في ليبيا».

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وتصدر الصفحة الخامسة تقرير يرصد تطورات الوضع الوبائي وحملات التطعيم ضد فيروس «كورونا» في ليبيا، وجاء بعنوان «ليبيا تبدأ التطعيم بالجرعة الثالثة لمواجهة أوميكرون»، بينما تناول الموضوع الثاني انتظام الدراسة للأسبوع الثاني على التوالي في مدارس ليبيا، مع تطبيق إجراءات احترازية جديدة بخصوص جائحة «كورونا».

وتحت عنوان «تونس تدخل مرحلة جديدة من الغموض السياسي»، يتصدر الصفحة السادسة، تقرير يرصد تطورات الوضع في تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيد الجديدة.

وعلى رأس الصفحة السابعة نطالع اعترافات قائد عملية «برخان»، وجاءت بعنوان «القوات الفرنسية لا تستطيع فرض الاستقرار في منطقة الساحل».

إيرادات النفط الليبي

وإلى الاقتصاد، وفي الصفحة الثامنة، نقرأ تقريرًا يرصد حصيلة إيرادات ومشاكل القطاع النفطي الليبي خلال العام، وجاء بعنوان «16.8 مليار دولار إيرادات نفطية.. وعدم الاستقرار يسيطر على الأسواق». أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقرير بعنوان «الصحة تواجه الغش بتسجيل أدوية 52 شركة محلية».

حفاوة بـ«وزراء الملك»

وتتصدر الصفحة الثقافية تغطية لندوة نظمتها الجمعية الليبية للآداب والفنون، ضمن فعاليات أسبوع السلام، وقد خصصت لمناقشة كتاب الباحث أبوبكر الشريف، «وزراء الملك»، وجاءت بعنوان «أبوبكر الشريف يصطحب وزراء الملك إلى دار الفقيه».

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ومن الثقافة إلى صفحة الفن لنطالع موضوعات متنوعة منها موضوع رئيسي بعنوان «مهرجان البحر الأحمر يضع السعودية على خريطة السينما». وبجواره موضوع يحتفي بالفنان الليبي الكبير صانع البسمة علي البوزيدي الذي رحل الثلاثاء الماضي وترك أرشيفًا فنيًّا ضخمًا.

رياح التغيير تطيح 5 مدربين بالدوري الليبي

ومن الفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة، تقريرًا يرصد حزمة من الإقالات والاستقالات لمدربي فرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وجاء بعنوان «5 مدربين في مهب رياح التغيير بالدوري الممتاز 47».

أما الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها موضوع بعنوان «الاتحاد يسيطر على ديربي العاصمة أمام الأهلي طرابلس.. والقمة الكروية تنهي الخلاف بين الناديين على سند الورفلي.. والدوري يعود للانتظام».

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