في أنقرة.. وفد النواب يبحث عودة الشركات التركية

أخبار ليبيا 24

بحث وفد مجلس النواب الليبي الذي يزور تركيا هذه الأيام سبل عودة الشركات التركية للعمل في المنطقة الشرقية، وفقا للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

حيث جاء ذلك في لقاء مع رئيس لجنة الصناعة بمجلس الأمة التركي، زيا التوني الدز.

وبحث اللقاء سبل عودة الشركات التركية المتعاقدة في مجالات النفط والكهرباء.

وضم الوفد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي.

ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، يوسف العقوري، وعضوي المجلس سالم قنان وزياد دغيم.

وكان قد بحث رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري أمس الأربعاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.