ويليامز تصف اجتماعها مع اللجنة العسكرية (5+5 ) بالممتاز

سرت 16 ديسمبر 2021 (وال)- وصفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اجتماعها اليوم في سرت مع اللجنة العسكرية (5+5) بالممتاز .

وقالت ” ويليامز”- في تصريح للصحفيين – عقب اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5): “أنا مسرورة جدًا أن أكون هنا بسرت مدينة سرت مدينة السلام” .

وأضافت وليامز أنها اجتمعت مع المجلس البلدي سرت والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، واستمعت إلى الوضع بالمنطقة وظروفها، وكذلك الزخم الكبير للانتخابات الوطنية بالبلاد .

وتابعت ويليامز: “بأن حضورها للاجتماع الأول كان فرصة فريدة للاستماع إلى أعضاء لجنة ( 5+5 ) عن التطورات التي طرأت أثناء فترة غيابها عن المشهد الليبي خلال التسعة أشهر الماضية، وحول الإنجازات التي حققتها اللجنة ومن بينها فتح الطريق الساحلي .

وأشارت مستشارة الأمين العام إلى أنها توقفت ببوابة الخمسين غرب سرت، والتقت مع اللجنة المشتركة أثناء قدومها إلى مدينة سرت عبر الطريق الساحلي الذي أعيد فتحه ووصفت هذه الخطوة بالإنجاز الكبير .

وأوضحت وليامز في ختام تصريحها أنها استمعت إلى تقرير أعضاء اللجنة العسكرية، من خلال الجولة التي قاموا بها مؤخرًا في عدة عواصم مختلفة حول إخراج المرتزقة من البلاد. (وال)

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