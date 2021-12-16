الكبير ونائبه يبحثان مع ويليامز سير عمل توحيد المصرف المركزي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، خطة سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو، وحضره ممثلون عن صندوق النقد والبنك الدوليين، و رؤساء مجموعة العمل الاقتصادية لمؤتمر برلين، وعدد من السفراء، حيث تم التأكيد في الاجتماع على أهمية إعادة توحيد البنك المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأهميتها لاستقرار البلد ومستقبله، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد.

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