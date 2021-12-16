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سعيد: الصورة ما زالت ضبابية ولم يتبقَ على الانتخابات سوى 8 أيام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

طالب عضو مجلس النواب، أبو بكر سعيد، المفوضية العليا للانتخابات، بتوضيح تفاصيل العملية الانتخابية التي لم يتبقَ عليها سوى 8 أيام، وسط حالة من الضبابية.

وقال سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”8 أيام فقط تفصلنا عن موعد الانتخابات، والصورة ما زالت ضبابية، ومن الواضح أن هناك تحديات وعراقيل كثيرة تواجه العملية الانتخابية”.

وأضاف: ”على المفوضية العليا للانتخابات عقد مؤتمر صحفي في أقرب وقت لتوضيح التفاصيل وتنوير الرأي العام المحلي والدولي”.

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قناة ليبيا الحدث

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