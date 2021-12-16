النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لـ«الليبية للاتصالات»

أمر النائب العام‏ الصديق الصور، بوقف أعمال الإزالة والإنشاء بعقار لشركة البنية للاستثمارات في مدينة بنغازي المملوكة للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وحبس رئيس مجلس إدارتها السابق احتياطيًا.

وبحسب بيان صادر عن النائب العام، فإن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق أبرم عقد إيجار مع شركة بابل للاستثمار العقاري لمدة ثلاثين سنة مقابل أجرة قدرها نصف دينار عن المتر الواحد.

وأكد بيان النائب العام، أن المذكور تعمد عدم أدراج العقد ضمن بيانات الشركة وتجاوز واجب إحاطة لجنة متابعة العقارات ببيانات المستأجر ومدة المنفعة وقيمة الأجرة المستحقة وتعمد الإضرار بالمصلحة العامة وأمعن في إساءة ‏استعمال سلطة الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة للغير.