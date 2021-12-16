مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»: اتفاق بين حكماء سبها لفض النزاع

أفاد مصدر محلي «بوابة الوسط»، مساء الخميس، بالتوصل لاتفاق من قبل حكماء ووجهاء مدينة سبها من أجل فض النزاع، وتجنب المدينة الحرب.

جاء ذلك في أعقاب تحشيدات عسكرية للكتيبة «116» التابعة للمجلس الرئاسي، وكذلك بعض من قوات القيادة العامة في بعض المواقع بمدينة سبها، منها منطقة الجديد، وفق شهود عيان لـ«بوابة الوسط».

– شهود لـ«بوابة الوسط»: تحشيد عسكري للكتيبة «116» وقوات من القيادة العامة في سبها

وكانت اشتباكات وقعت وسط سبها بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي، وقوات للقيادة العامة صباح الثلاثاء الماضي، وأودت المواجهات بحياة شخصين، إضافة إلى عدد من الإصابات، كما تسببت في تعطل الدراسة وتوقف العمل في المصالح الحكومية بالمدينة.

وجاءت تلك التوترات بعد ساعات من إعلان مديرية أمن سبها سيطرة قوات تابعة للقيادة العامة، وآمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، على 11 سيارة شرطة حديثة، واقتياد أفراد شرطة إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ.

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