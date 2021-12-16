الشيباني: ستيفاني لا يحق لها فرض آراء على الساسة الليبيين

قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إن وظيفة ستيفاني ويليامز المعلن عنها هي مستشارة وليس مبعوثة، أي بمعنى تقدم المشورة للأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا واقتراح الحلول المناسبة، ولايحق لها اللقاء مع المسؤولين وتوجيه السياسة الليبية وفرض آراء على الساسة الليبيين.

وأكد الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لا يحق لها الاجتماع بالعسكريين وتغيير مسار الانتخابات ورفض شخصيات بحجة أنها جدلية وغيرها.

وشدد على أن وظيفة المبعوث ما زالت شاغرة حتى هذه اللحظة، الأمريكان وضعوا ستيفاني مستشارة كنوع من التحايل على روسيا التي رفضت أن يكون المبعوث أمريكي أو بريطاني.

وطالب الشيباني، الساسة الليبيين بالتعامل معها كمستشارة تبحث عن معلومات تساعدها على تقديمها على هيئة مقترحات للأمم المتحدة وليس مبعوثة للدعم، وعلى الإعلام مراعاة ذلك.