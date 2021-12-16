بوسعدة ترحب بشدة بالتوصل لاتفاق لإنهاء التصعيد العسكري في سبها

ليبيا- رحبت رئيس تكتل الوحدة الوطنية الليبية النيابي عضو مجلس النواب عن سبها فاطمة بوسعدة بشدة بالتوصل لاتفاق لإنهاء التصعيد العسكري في المدينة.

بيان صحفي صدر عن بوسعدة حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه ثمنت فيه عاليا الروح الوطنية التي رافقت الاجتماعات التي أفضت إلى الاتفاق وضبط النفس والانضباط الذي أبدته القيادات العسكرية في سبها ودور القيادات الاجتماعية التي عملت على وأد الفتنة قبل ولادتها.

ودعت بوسعدة إلى البناء على الاتفاق والتعاون والتنسيق المستمر بين الجميع في سبها وتجنب أي تصعيد لدعم الاستقرار بالمدينة.

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