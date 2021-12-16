بليحق: خرق الدبيبة للقوانين بالترشح للرئاسة سيُحسم بعد مناقشة قرار لجنة المتابعة مع المفوضية

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن محكمة مصراتة ليس من اختصاصها وقف عمل المفوضية العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تُعتمد القائمة النهائية للمرشحين، فضلا عن أن تكون أحيلت للبرلمان.

وأضاف في مداخلة مرئية لقناة “العربية” السعودية، أنه لم تصلهم دعوة أو تعليمات من رئاسة البرلمان بشأن الجلسة المنتظر عقدها، مشيرا إلى انتهاء اللجنة البرلمانية التي كلفت بالتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، حول الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريق العملية الانتخابية، وسلمت تقريرها للبرلمان.

وأشار إلى أن المفوضية هي المعنية بالدرجة الأولى بالانتخابات، وأن اللجنة ناقشت معها مسألة خرق رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة للقوانين بترشحه للانتخابات رغم تعهده في اتفاق رسمي بعدم الترشح، لخطورة ذلك على تكافؤ الفرص واستغلال سلطات الدولة في الحملة الانتخابية.

وتابع بأن الموقف من خروقات المرشحين وترشح الدبيبة سيُحسم بعد تسليم قرار لجنة المتابعة إلى رئاسة البرلمان ومناقشة أهم ما دار من مداولات خلال اللقاء مع المفوضية.

ولفت إلى أن المفوضية إذا اضطرت لتأجيل الانتخابات عليها أن توضح للشعب الليبي العراقيل والصعوبات الفنية التي دعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، وتحديد موعد آخر، منوها بأن القرار سيتخذ من البرلمان بناء على الوضع الذي تواجهه المفوضية، وأن البرلمان أوفى بما عليه من التزامات بإصدار القوانين اللازمة.

وأشار إلى أن المدة المتبقية قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات أصبح ضيقا وهناك صعوبة في إجرائها في هذه الفترة الزمنية التي تعد بأيام قليلة.

ورأى أن الحديث عن تغييرات في هيكلية المفوضية إذا ما قررت تأجيل الانتخابات بالمخالفة للجدول الزمني المحدد سابق لأوانه، وأن المصلحة الليبية هي الأولى بالاهتمام في هذه المرحلة الحساسة، ومن ثم يصبح تحديد المسؤول عن التأجيل مسألة لاحقة.

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