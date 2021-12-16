بنغازي: إطلاق حملة توعية بمخاطر انتشار الرصاص العشوائي

نظمت ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية صباح اليوم الخميس بمدينة بنغازي ، حفل اطلاق حملتها التوعوية حول فوضى انتشار السلاح والرصاص العشوائي ، والتى تطلقها بالتعاون مع المجلس التسييري لبلدية بنغازي تحت شعار ” ليبيا آمنة بدون سلاح ”

وتحدث اللواء خالد المحجوب مدير ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة منوها الى خطورة الرصاص العشوائي الذي أدى ومازال الى خسائر في الأرواح .

وكما قدم في الحفل شريط مرئي استعرض عددا من الفيديوهات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ووثقت ضحايا لسقوط الرصاص العشوائي .

وتحدث عدد من وجهاء القبائل عن الدور الاجتماعي في الحد من الظاهرة والتوعية بمخاطرها والعمل على انهائها ، كما تحدث اختصاصيون اجتماعيون

على هذه الظاهرة مقترحين التشديد على العمل بالقانون الذي يجرم هذا الفعل .

” style=”height: 471px;”>