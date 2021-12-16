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بنغازي: إطلاق حملة توعية بمخاطر انتشار الرصاص العشوائي

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظمت ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية  صباح اليوم الخميس  بمدينة بنغازي ، حفل اطلاق حملتها التوعوية  حول فوضى انتشار السلاح والرصاص العشوائي ، والتى تطلقها  بالتعاون مع المجلس التسييري لبلدية بنغازي   تحت شعار ” ليبيا آمنة بدون سلاح ”  

وتحدث اللواء خالد المحجوب مدير ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة منوها الى خطورة الرصاص العشوائي الذي أدى ومازال الى خسائر في الأرواح .

وكما قدم في الحفل شريط مرئي استعرض عددا من الفيديوهات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ووثقت ضحايا لسقوط  الرصاص العشوائي  .

وتحدث عدد من وجهاء القبائل عن الدور الاجتماعي في الحد من الظاهرة والتوعية بمخاطرها والعمل على انهائها ، كما تحدث اختصاصيون اجتماعيون 

على هذه الظاهرة مقترحين التشديد على العمل بالقانون الذي يجرم هذا الفعل .

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

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