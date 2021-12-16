إيطاليا تزود ليبيا بمعدات طبية للمساعدة في مكافحة كورونا

سلمت إيطاليا شحنة معدات طبية إلى الحكومة الليبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا(COVID-19)، وفق بيان لوزارة الخارجية الإيطالية.

وأفاد البيان بوصول شحنة مساعدات بأكثر من 10 أطنان من المعدات الطبية (أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة الجراحية والملابس الواقية) إلى ميناء طرابلس في 14 ديسمبر لمساعدة ليبيا في معركته ضد COVID-19.

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وأضاف أن المواد جرى توفيرها من قبل هيكل الدعم للمفوض الخاص بحالة طوارئ COVID-19، الجنرال فرانشيسكو باولو فيجليولو، لافتا إلى أن الشحنة غادرت مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في برينديزي.

ومن المقرر أن توزع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المواد الإنسانية بكافة المناطق ضمن جهودها لمنع انتشار الفيروس.

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