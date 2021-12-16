النائب العام يفتح تحقيقًا في تأخر توريد الكتاب المدرسي

العنوان – طرابلس

قال نائب مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي إن النائب العام فتح تحقيقا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي.

وأكد الوندي في تصريحات صحفية أنه تم استداعائهم من قبل مكتب النائب العام؛ للتحقق فيما يتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب المدرسي.

وأشار إلى أن سبب تأخر الكتاب المدرسي هو تجريد المركز من صلاحياته، وإحالة صلاحية توريد الكتاب لوزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.

وأفاد نائب المدير أنه حتى لو أعيد الاختصاص للمركز فمن الصعب أن يُورّد الكتب في فترة قريبة إلا إذا تدخلت الحكومة على أعلى المستويات.

وأوضح الوندي أن المتوفر حتى الآن في مخازن الكتاب المدرسي من السنوات السابقة لا يفي إلا بـ 10% من الاحتياج.