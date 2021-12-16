بحضور ستيفاني وليامز.. “لجنة 5+5” تختتم اجتماعها الثامن في سرت

شهدت مدينة سرت اليوم الخميس اختتام الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وأعربت وليامز -قبل لقاء اللجنة العسكرية- عن سرورها بزيارة مدينة سرت والتقائها بالحُكماء وأعيان القبائل بالمنطقة، والمجلس البلدي بكامل أعضائه، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن هذا اللقاء كان “فرصة عظيمة للاستماع والتعرف عن أوضاع المنطقة في ظل الظروف الحالية، وإن الذين اجتمعت معهم من المدنيين حدّثوها عن الزخم الكبير والإقبال على الانتخابات الوطنية في البلاد.

وتوجّهت “وليامز”، من ثم إلى مقر اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في أول اجتماع لها مع أعضاء اللجنة، واستمعت لآخر التطورات واطّلعت على جولتهم في عواصم عدة لمناقشة ملف المرتزقة وإخراجهم من البلاد.

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