المركزي ينشر الاعتمادات المستندية للأسبوع الأول من ديسمبر

فتح مصرف ليبيا المركزي اعتمادات لأكثر من مئتين وثلاثين شركة محلية خلال الفترة من الثاني وحتى الثامن من ديسمبر الجاري.

وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، بلغ أكثر من مئتين وسبعة وستين مليون دولار، أي ما يعادل مليارا ومئتي مليون دينار.

ووصل إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار إلى مئتين واثني عشر مليونا، فيما ناهز إجمالي الاعتمادات المفتوحة باليورو ستة وأربعين مليونا، إضافة إلى اعتمادات بقيمة مليون وستمئة ألف جنيه استرليني.

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