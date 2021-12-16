مفتي الجماعات الإرهابية: يجب أن تقاتلوا أنتم وأبنائكم حتى تحرير بلادكم وهناك خطر على الديانة والدين

دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني، ما وصفهم أهل فبراير للقتال هم وأبنائهم حتى تحرير البلاد، واصفا الحكام الحاليين بـ”العملاء لليهود والصهاينة”.

وقال مفتي الجماعات الإرهابية، خلال مقابلته الأسبوعية عبر قناة “التناصح” التي يمتلكها: “الحرب تفرض علينا فرضا من عملاء أعداء لله جاءوا لاحتلال بلادنا وقطع كل قيم الإسلام”، مطالبا بالوقوف بقوة أمامهم”، بحسب قوله.

وأضاف أن ليبيا تعيش الآن فوضى عارمة، مشيرا إلى أن طبرق أصبح لها ما وصفها بـ”مرابيع” كثيرة، قائلاً: “تصدر قانون وتخرج بعدها أخرى تقول هذا القانون لم أسمع عنه”، بحسب قوله.

ووصف قانون الانتخابات بـ”المعيب والفاسد والذي أخرجته أحد هذه المرابيع”، قائلاً: “مرابيع أخرى أصدرت قرار بتشكيل مجلس أعلى للقضاء وخرجت بعدها وقالت هذا القانون لم تسمع عنه”، بحسب قوله.

وأكد الغرياني، أن “الخطر الداهم ليس على المال فقط ولكن على الديانة والدين وكل شيء، متعجبًا من الملتقى الاقتصادي في الأسابيع الماضية واستقبال رئيس الغرفة التجارية للشركات الإماراتية، واصفا إياها بالشركات الصهيونية التي حرمها وطالب بعدم التعامل معها”، بحسب قوله.

وختم بالقول: “يتبجحون بأنها شركات كبرى وبها أموال كثيرة”، مؤكدا أن الليبيين لا يريدون أموالهم ولابد من مقاطعتهم وعدم ضيافتهم”، بحسب قوله.

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