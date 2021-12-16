طلال الميهوب: تيار الإسلام السياسي يتبنى مخطط إفساد الانتخابات

قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إن المشهد في الغرب الليبي يؤكد عدم إجراء أي انتخابات.

وأضاف الميهوب، في حديثه لـ”وكالة سبوتنيك”، رصدته “الساعة 24” أن المجموعات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي في ليبيا وراء المشهد الراهن الذي يوشك فيه انهيار ملف الانتخابات بشكل كامل.

وتسود حالة من التوتر والترقب وحبس الأنفاس يعيشها الشارع الليبي، في ظل احتمالية اندلاع اشتباكات بين أطراف عدة في أي لحظة.

وتسيطر حالة من الغموض على المشهد في العاصمة طرابلس، بعد مليشيات مسلحة على مقار الرئاسة والحكومة.