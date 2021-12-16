بعد تعثر الحكومة في توفيرها..”أسامة الدبيبة” يطالب أولياء الأمور تحميل الكتب المدرسية عبر الإنترنت

العنوان – طرابلس

طالب أسامة علي الدبيبة ابن عضو لجنة الحوار السياسي أولياء الأمور بتوفير الكتب المدرسية التي تعثر توفيرها من الحكومة عن طريق تحميلها عبر الإنترنت.

واعتبر الدبيبة ابن شقيقة عبدالحميد الدبيبة وشقيق مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة أن هذه الخطوة بالمهمة في التطور لصالح الطلاب.

الدبيبة يطالب أولياء الأمور بتحميل الكتب ويحمل المواطنين تكاليف الطباعة في الوقت الذي تجاوزت مصروفات الحكومة حاجز الـ”96 مليار دينار” بينها 8.65 مليار مخصصات لوزارة التربية والتعليم .

وكان نائب مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي قال إن النائب العام فتح تحقيقا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي.

وأكد الوندي في تصريحات صحفية أنه تم استداعائهم من قبل مكتب النائب العام؛ للتحقق فيما يتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب المدرسي.

وأشار إلى أن سبب تأخر الكتاب المدرسي هو تجريد المركز من صلاحياته، وإحالة صلاحية توريد الكتاب لوزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.

وأفاد نائب المدير أنه حتى لو أعيد الاختصاص للمركز فمن الصعب أن يُورّد الكتب في فترة قريبة إلا إذا تدخلت الحكومة على أعلى المستويات.

وأوضح الوندي أن المتوفر حتى الآن في مخازن الكتاب المدرسي من السنوات السابقة لا يفي إلا بـ 10% من الاحتياج.