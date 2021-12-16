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مشاركة ليبية في الاجتماع 17 لوزراء دفاع ضفتَي غرب المتوسط

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شاركت وزارة الدفاع اليوم -الخميس- في أعمال الدورة السابعة عشرة لاجتماع وزراء دفاع دول ضفتَي غرب المتوسط، والتي نظمتها الرئاسة الموريتانية لمبادرة 5+5 دفاع برئاسة “حننه ولد سيدي” وزير الدفاع الموريتاني.

جاءت المشاركة الليبية بحضور اللواء ركن عبدالفتاح علي البلوق رئيس هيئة العمليات، مُمثلاً عن وزير الدفاع -التي يضطلع بها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وتمحور الاجتماع الــ18 على التأكيد على تعزيز وتطوير مبادرة 5+5 دفاع، وبما يخدم أمن غرب المتوسط واستقراره وتقييم مدى تنفيذ الأنشطة المبرمجة لمخطط العمل متعدد الأطراف لسنة 2021، واعتماد مقترح الأنشطة المستقبلية لمخطط العمل لسنة 2022.

وتمثّلت المداخلة الليبية حول عرض نتائج أعمال وتوصيات بحث2021، الذي حظيت دولة ليبيا بالإشراف عليه تحت عنوان “تداعيات الكوارث والأوبئة والجوائح على أمن فضاء 5+5.. سبل التعاون والدعم المتبادل”.

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قناة 218 الليبية

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