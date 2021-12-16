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العاملون بشركة الكهرباء يستنكرون الإجراء المتخذ ضد رئيس نقابتهم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استنكر العاملون بالشركة العامة للكهرباء، الإجراء الذي اتخذ ضد رئيس النقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا، مسعود ناجي، لدى النيابة العامة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، ورد اعتبار النقابة.

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قناة ليبيا

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