العاملون بشركة الكهرباء يستنكرون الإجراء المتخذ ضد رئيس نقابتهم

استنكر العاملون بالشركة العامة للكهرباء، الإجراء الذي اتخذ ضد رئيس النقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا، مسعود ناجي، لدى النيابة العامة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، ورد اعتبار النقابة.
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قناة ليبيا
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